İşsizlik, yılın üçüncü çeyreğinde azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 10 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 433 bin kişiye düştü.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 16,1, kadınlarda ise yüzde 24,7 olarak tahmin edildi.

Öte yandan TÜİK, geçmiş dönemlere ilişkin bazı verilerde revizyona gitti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 47,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,9 iken kadınlarda yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,4 puanlık azalışla yüzde 52,8'e geriledi.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 107 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 247 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,8'i tarım, yüzde 21,6'sı sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 20,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,2 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.