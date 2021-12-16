İşte 2022 AGİ oranları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada asgari ücretin ne kadar olduğunu açıkladı. Erdoğan açıklamasında asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğunu duyurdu. Evli ve çocuklu olması durumuna göre asgari ücretlinin alacağı rakam da değişiyor. İşte 2022 yılı AGİ oranları ve evli-bekar işçinin alacağı AGİ miktarı...

AGİ 2022 NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başladı. Üç toplantıda ortak bir karar çıkmamasının ardından gözler dördüncü toplantıya çevrildi.

Alınan kararla birlikte yaklaşık yüzde 50'lik zamla asgari ücret 4 bin 253 TL'ye çıkarıldı. Dolayısıyla 2022 AGİ zammı da yaklaşık yüzde 50 artmış oldu.

2022 AGİ TABLOSU

Yüzde 50'lik zam oranı hesaplandığında 2022 AGİ tutarları şu şekilde olacak;

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Bekar 402,46 TL

Evli eşi çalışmayan 482,97

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 543,33

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603,70 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684, 19 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684, 19 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684, 19 TL

Evli eşi çalışan 402,46 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462.82 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 523.20 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603,70 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,95 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684,19 TL