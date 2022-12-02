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İşverenlere EYT için kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını söyledi

İşçi-Memur-Emekli 02.12.2022, 12:15
İşverenlere EYT için kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, EYT'lilere yönelik düzenlemeye ilişkin yaptıkları hazırlıklar konusunda paylaşımda bulundu.

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını anımsatan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır.

#hazine ve maliye bakanı #EYT
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