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Jandarma uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşçi-Memur-Emekli 17.04.2022, 11:08
Jandarma uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş alımı için başvurular, 18 Nisan'da başlayıp 25 Nisan'da sona erecek.

Alım ilanına 1 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek.

Başvurular e-Devlet ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Alım ilanının detayları için bilgilendirme kılavuzu da hazırlandı. Kılavuz, kurumun internet adresi üzerinden erişime açıldı.

#Jandarma Genel Komutanlığı
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