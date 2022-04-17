Jandarma uzman erbaş alacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşçi-Memur-Emekli 17.04.2022, 11:08
Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş alımı için başvurular, 18 Nisan'da başlayıp 25 Nisan'da sona erecek.
Alım ilanına 1 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek.
Başvurular e-Devlet ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek.
Alım ilanının detayları için bilgilendirme kılavuzu da hazırlandı. Kılavuz, kurumun internet adresi üzerinden erişime açıldı.
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