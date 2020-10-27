Kısa çalışma ödeneği ve fesih yasağı 2 ay uzadı

Mehmet Kaya

Kısa çalışma ödeneği, işçilerin işten çıkarılmasını önleyen fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları 2 ay uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazetenin 27 Ekim günlü sayısı ile yayımlandı. Buna göre, 31 Ekim tarihinden başlayarak 2 ay daha kısa çalışma uygulaması devam edecek. Öteyandan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 17 Kasım tarihinden sonra başlamak üzere çalışanın işten çıkarılması yasağı (iş akdi feshi yasağı) ve işverene işçiyi üç ay ücretsiz izne çıkarma imkanı veren uygulama da 2 ay uzatıldı. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere verilen nakdi ücret desteğinin de süresi uzatılmış oldu.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı salgının etkili olduğu ve sokağa çıkış yasaklarının uygulandığı Mayıs ayında 3 milyon 828 bin kişi olmuştu. Ekim ayında ise 1 milyon kişiye kadar inmişti.

Buna karşılık ücretli izne çıkarılan kişi sayısında ise artış yaşandı. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde 1.9 milyon kişi dolayında olan ücretsiz izne çıkarılanlar, sonbahar aylarında 2 milyon kişiyi aşmıştı.

Bir işyerinin kısa çalışma ödeneğine başvurması halinde asgari ücretli bir işçinin eline aylık 1752 TL geçiyor. Ücretsiz izne çıkarılması halinde ise alacağı nakdi ücret desteği aylık 1177 TL düzeyinde bulunuyor. İşçi sendikaları ücretsiz izin uygulamasının işçi aleyhine kullanıldığı gerekçesiyle kaldırılmasını talep ediyordu.

Kaynak: Dünya Gazetesi