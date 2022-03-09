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Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

İşçi-Memur-Emekli 09.03.2022, 10:13
Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını bildirdi. Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay yaklaşık 836 milyon lira yaşlı aylığı ile 653 milyon lira engelli aylığı olmak üzere 1 milyar 489 milyon lirayı aşan bir ödeme yaptıklarını bildirerek, "Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü aktaran Yanık, bu kişilere yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

#yaşlı aylığı #engelli aylığı #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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