Memur maaş farkları hesaplara aktarılmaya başladı

Meclis'te kabul edilen %2,5'lik toplu sözleşme artışı sonrası memurlar ve memur emeklilerinin maaş zam oranları %30,95'e yükselmişti. Maaş farkları ise memurların yatmaya başladı.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 Ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede 2022 yılının ilk altı ayı için memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaşlarına yapılacak yüzde 5 lik artışı yüzde 7,5'e yükselten kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA DEFTERDARLIĞI HESAPLARA YATIRDI

Ankara Defterdarlığı personelinin 15 günlük maaş farklarını hesaplarına yatırdı. Memurlar maaş farklarının hesaplarına yatıp yatmadığını bankalarından sorgulayarak öğrenebilirler.

MEMURLAR YATAN FARK ÜCRETİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Kamu çalışanları maaş farklarının yattığını sosyal medayada paylaşarak duyurdurlar. Maaş farkları her kurumun mutemetliğinin hazırlamasına bağlı olarak değişik tarihlerde yatabilir.

27 OCAK 2022'DE HESABA YATIMIŞ

Paylaşılan hesap hareketinde 27 Ocak 2022 tarihinde 14 günlük fark ücretinin hesaplara geçtiği görüldü.

BANKA HESABINIZI KONTROL EDİN

Kamu çalışanları banka hesaplarını kontrol ederek veya mutemetlerinden bilgi alarak maaş farkları hakkında bilgi alabilirler.