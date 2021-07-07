Resmi Gazete'de yayınlandı: Ek ödeme tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile ek ödeme alacak olan kamu işçileri için tarihler belli oldu.
İşçi-Memur-Emekli 07.07.2021, 08:01
Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.
6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
23
açık
Günün Anketi Tümü