Seçim bitti sıra ekonomide, 3600 ek gösterge ilk konu

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin ana gündemi ekonomi olacak. 8 Nisan’da yeni yol haritası açıklanacak. İşte ele alınması beklenen başlıklar:

Yatırım yapan tüm reel sektörün, küresel rekabet ikliminde çok daha avantajlı konuma geleceği, çok detaylı bir vergi reformu süreci başlatılacak.

Hal yasası, gıda fiyatlarının kontrol altına alınması için önemi bir adım olarak görülüyor.

Memurlardan önce kamuda çalışan yaklaşık 230 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gerçekleştirilecek

Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge oluşturuyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

Hükümetin önünde bu yıl 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisinin maaş zammını ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri bulunuyor. 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ağustos ayında yapılacak.

Kaynak: Ajanslar