Tarım ve Orman Bakanlığı bin 200 personel istihdam edecek
Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, bin 200 sözleşmeli personeli bünyesine katacak.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 1200 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak.
Söz konusu adaylar, büro ve destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde veteriner hekim, zirai karantina müdürlüklerinde ziraat mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere bitki koruma bölümü mezunu) olarak görevlendirilecek.
Tercihler, ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.
Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:
304 büro personeli
267 koruma ve güvenlik görevlisi
201 temizlik görevlisi
167 ziraat mühendisi
107 veteriner hekim
68 şoför
48 orman muhafaza memuru
14 gıda mühendisi
7 harita mühendisi
7 avukat
4 su ürünleri mühendisi
3 kimyager
1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri.