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TİHEK personel alımı için ilana çıktı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli 6 personel alacak.

İşçi-Memur-Emekli 06.01.2022, 06:27
TİHEK personel alımı için ilana çıktı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 6 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİHEK tarafından 3 koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik işlerinde çalıştırılacak 3 destek personeli alımı yapılacak.

Adaylar başvurularını 17-23 Ocak tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylar yüksek puan alandan başlamak üzere ilgili pozisyonlara yerleştirilecek.

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#TİHEK #Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
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