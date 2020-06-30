Türk-İş ve DİSK Kıdem tazminatı için eylem sürecini başlattı

Kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmaları yeniden gündemde.

İşçi sendiklarından Türk-İş ve DİSK’in kıdem tazminatında yapılmak istenen değişikliğe karşı başlattığı eylem süreci ise dün başladı. 81 ilde yapılan ortak açıklamada “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir” vurgusu yapıldı.

Hükümetin kıdem tazminatında yapmaya hazırlandığı değişikliğe karşı çıkan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), dün 81 ilde ortak eylem yaptı.

İşçiler işyerlerinde hazırlanan ortak metni okuyarak “Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz” dedi.

Ankara’daki Türk-İş Genel Merkezi önünde yapılan eylemde Türk-İş Ankara İl Temsilcisi Nihat Zengin, İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinin artırılmak istendiğini, 25 altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara getirilecek esnek çalışmayla da kıdem ve ihbar tazminatının ortadan kaldırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Zengin, “Kıdemde değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi yok. Mutabakat da yok” dedi.

Türk-İş’in metininde “Görüşümüz net. Kıdem tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. Türk-İş genel kurullarında oybirliğiyle alınan genel grev kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Alınan kararın arkasındayız. Kıdem tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz” vurgusu yapıldı.

‘Kıdem tazminatına dokunmayı aklınızdan geçirmeyin’



DİSK de Başkanlar Kurulu’nun kıdem tazminatına ilişkin açıkladığı sonuç bildirgesini, 81 ilde ve örgütlü oldukları işyerlerinde on binlerce işçinin katılımı ile okudu.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği’nde gerçekleştirilen eylemde hükümete, “Kıdem tazminatına dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin” diye seslenildi.



Kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, daraltmaya, işçi sınıfının belirli kesimlerini bu haktan mahrum etmeye yönelik her türlü girişimin direniş ile karşılanacağını belirten DİSK, fonun, kıdem tazminatına, birikmiş emeğe ve işçilerin geleceğine “el koymak” anlamına geldiğini vurguladı.

DİSK hükümete şöyle seslendi:

“Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir! ‘Kırmızı çizgi’ geçilmesi mümkün olmayan bölge anlamına gelmektedir ve işçi sınıfı kıdem tazminatına o ya da bu biçimde dokunulmasına izin vermeyecektir. Kıdem tazminatına sahip çıkmak emeğimize, geleceğimize, memleketimize sahip çıkmaktır.”

Hak-İş: Tartışmaya hazırız

DİSK ve Türk-İş’in eylem yaptığı gün Hak-İş Konfederasyonu ise yönetim kurulunu olağanüstü topladı.

Bir hafta önce yaptıkları açıklamada salgın döneminde kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını belirten Hak-İş, bu kez yeni sistemi “tartışmaya hazır” olduğunu duyurdu.

Kıdem tazminatının hak edilmesi ve erişilmesi konusunda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir noktaya taşınmasını garanti edecek güçlü bir sistem talep ettiklerini kaydeden Hak-İş’in açıklaması şöyle:

“Çalışma hayatının en önemli konularından biri olan kıdem tazminatının uygun bir zamanda, katılımcı bir yöntem ve pozitif bir yaklaşım ile çalışanlar lehine çözüme kavuşturulmasını konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız…

“Kıdem tazminatı konusunda temel prensibimiz, kazanılmış hakların korunarak, var olan hakların güvence altına alındığı, işleyen bir sistemin kurulmasıdır. Kıdem tazminatı sorununu, sosyal diyaloğun ve katılımcılığın esas alındığı, çalışanlar lehine çözüm arayışları çerçevesinde tartışmaya hazırız.”

Ne oluyor?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstihdam Kalkanı” paketi kapsamında duyurduğu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile kıdem tazminatının fona devredilmesi tartışmaları yeniden gündemde.

Konunun Meclis gündemine gelmesi durumunda “genel grev” kararı alacaklarını duyuran sendikalar, kıdem tazminatının fona devredilmesiyle ‘krizden çıkışın faturasının işçilere kesilmek istendiği’ görüşünde.

İşveren sendikalarından şu ana dek konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

İşçi sendikalarına henüz gönderilmiş bir taslak bulunmasa da AA’nın haberine göre, işçinin kıdem tazminatının içerisindeki işveren katkı payı ile devlet katkısı toplamının yüzde 50’si TES sigorta hesabına aktarılacak, yüzde 50’si çalışanın hesabında kazanılmış hak olarak tutulacak.

Katılımcı, 60 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanacak. Çalışan istifa ettiğinde bireysel fon hesabındaki tutarlar kazanılmış hak olarak kendisinde kalacak. 60 yaşını doldurmamış katılımcılara, ilk konut edinimi, evlilik (bir kereye mahsus), ağır hastalık ve işsiz kalınması (bir defaya mahsus) sebeplerinden her biri için TES hesabında bulunan birikim tutarının yüzde 10’unu geçmemek şartıyla ödeme yapılabilecek.

Emeklilik haricinde ödeme oranı toplamı yüzde 30’u geçemeyecek ve kalan tutar aylık olarak ödenecek.

Karınca, Cumhuriyet, MA, BBC Türkçe

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 14:20