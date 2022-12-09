Türkiye Taşkömürü Kurumu personel alımı yapacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yer üstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere toplam 34 nitelikli eleman alımı yapacak.

TTK Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TTK yer üstü işyerlerinde daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere Zonguldak İş Kurumu aracılığı ve doğrudan kura çekimi yoluyla toplam 34 nitelikli eleman alımı yapacak.

Bunların, 11'i gemici, 8'i demiryolu yol yapım, bakım ve onarımcısı, 3'ü tren makinisti, 3'ü gemi makine kontrolörü, 2'si raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, 2'si kuvvetli akım tesisatçısı, 2'si elektrik tesisatları ve pano montörü ve 3'ü numuneci maden ocağı çalışanı olarak belirlendi.

Zonguldak İş Kurumunca 12 Aralık - 16 Aralık tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak. Başvuracak adayların, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olması gerekiyor.