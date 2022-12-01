"Ücretliler ağır vergi yükü nedeniyle yılbaşında aldığı ücreti yılın sonunda alamıyor"

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak Ziraat Bankası, Halk Bank ve Ziraat Katılım'da örgütlü olduklarını anımsattı.

Genel olarak bütün ücretlilerin ağır vergi yükü nedeniyle yılbaşında aldığı ücreti yılın sonunda alamadığını vurgulayan Eroğlu, bu kaybın banka çalışanlarının ücretlerinde daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Banka çalışanı yetkili yönetmen ve banko asistanı maaşlarının vergiler dolayısıyla istenilen seviyede olmadığına işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kamu bankasında yönetmen yetkili unvan ve pozisyonda ortalama ücret 21 bin lira. Bu ücret üzerinden 4 ikramiye, nisan ayı sonunda 3 ek ikramiye ve yılda bir kez de bir maaş performans alındığını dikkate aldığımızda yıllık toplamı 420 bin lira gelir ortaya çıkıyor. Bunu 12 aya bölünce de 35 bin liralık bir ücrete ulaşılıyor ama bu arkadaşlarımızın 1 Kasım itibarıyla ellerine geçen gelir 12 bin 200 lira düzeyinde. Yine banko asistanı unvan ve pozisyon ücreti 10 bin lira. Bu brüt ücret üzerinden 4 ikramiye, nisan ayı sonunda 3 ek ikramiye ve yılda bir kez de bir maaş performans ödemesini dikkate aldığımızda yıllık toplamı 200 bin lira gelir ortaya çıkıyor. Bu 12 aya bölündüğünde ise aylık 16 bin 660 liralık gelire ulaşılıyor. 1 Kasım itibarıyla banko asistanlarının ellerine geçen ise 7 bin 200 lira."

Eroğlu, esas problemin bordroya yansıyan gelire, yani ücrete uygulanan gelir vergisinin hareketliliğinden kaynaklandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan tarafından çeşitli platformlarda dile getirilen, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımıza arz edilen ya temel giderlerin, ücret geliri elde edenler için gelir vergisi matrahından düşülmesi ya ücretlerden alınan gelir vergisinin tamamen sıfırlanması ya da ücret vergilerinin yüzde 10'a sabitlenmesi çalışması kıymetli bir kazanım olacak. Sadece bu çalışmanın olumlu sonuçlanması bile ücretlilerin öncelikle yıl başında aldıkları maaş ile yıl sonunda aldıkları ücret kayıpları önlenmiş olacak ve herhangi bir ücret artışı yapılmadan bile ücretlerde artış anlamına gelecektir."