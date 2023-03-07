100 rekatlık namazı tamamlayamamak günah mı veya Berat Kandili gecesi kılınan 100 rekatlık namazı yarıda bırakmanın bir vebali olur mu soruları bu akşam Müslümanlar tarafından merakla soruluyor.

İslam dünyasında bir kez daha Berat Kandili ibadetlerle dualarla ifa edildi. Berat Kandili gecesinde yapılan ibadetlerin tamamı nafile ibadetler hükmündedir. Bu nedenle birçok Müslüman bu gece nafile ibadetler yapmaktadır. Peki, 100 rekatlık namazı tamamlayamamak günah mı?

1000 REKAT NAMAZI TAMAMLAYAMAMAK GÜNAH MI?

Öncelikle Allah kabul etsin..Bu namaz, farz namazlar gibi 3 rekat veya 4 rekat gibi belli bir rekat sayısı ile kayıtlı olmayan nafile namazdır.Nafile namazın en azı 2 rekattır, sonu için ise bir sınır ve kayıt yoktur.



Önemli olan bu geceyi güneş doğana kadar ibadetle geçirmek ve gecenin füyuzatından istifade etmektir ki,zaten bu vakti namaz ile geçirerek bu sünneti yerine getirmişsiniz.

Ayrıca Kul bir ibadet veya hayır yapmaya niyet ettiği vakit,Cenab-ı Hak hemen o kimeye daha o işi yapmadan, niyet ettiği ibdetin sevabını yapmış gibi amel defterine yazdırır.Velevki o kimse o ibadeti veya o hayrı işlemeye vakit ve imkan bulamasın.İşlenen amellerde önemli olan niyetin samimi olmasıdır.



Aynı şekilde kulu, bir günah işlediği zaman Cenabı Hak o günahı amel defterine hemen yazdırmayıp,acaba yaptığı hatanın farkına varıpta tövbe edermi diye kiramen katibn meleklerini altı saat bekletir ve o eğer tevbe etmezse o zaman amel defterine yazdırır. (Kaynak: Fetvalar.com)