1400 yıl öncesini bugünün haber diliyle anlatan Siyer Gazetesi'nin yeni sayısı çıktı

Yaklaşık 1400 yıl önce yani İslamiyetin ilk yıllarında yaşanan olayların bugünün haber diliyle aktarıldığı ve Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Siyer Gazetesi'nin 11. sayısı yayımlandı.

Gazetenin yeni sayısında manşette yer alan Hazreti Hamza'nın Müslüman olması haberinde, bu gelişmenin kafirler üzerinde şok etkisi yarattığı vurgulandı.

Yine gazetede yer alan "Muhacirler geri dönüyor" başlıklı diğer bir haberde, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerin Mekke'ye geri döndüğü bilgisine yer verildi.