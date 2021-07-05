3 saat oruç tutulan yer neresi?

Müslümanların gönlünü huzurla dolduran ramazan ayında oruç tutma süreleri ülkeden ülkeye hatta şehirden şehire değişebiliyor ve bu nedenden dolayı en kısa ve en uzun oruç tutulan yerler bir kez daha gündeme gelirken 3 saat oruç tutulan yer ayrıca merak ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının 208 ülkeyi kapsayan imsakiyesi vasıtasıyla dünyanın herhangi bir yerinde kaç saat kaç dakika oruç tutulduğu kolaylıkla hesaplanabiliyor.

Bu yıl ramazanın ilk gününde en uzun orucu Rusya'nın Murmansk kentinde ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te yaşayan Müslümanlar tuttu. En kısa oruç ise Arjantin'in Ushuaia kentinde tutuldu.

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen son ramazan ayında oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe arttı.

Ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı buldu. Oruç, Norveç'in Tromso kentinde de 16 saat 52 dakikayı buldu.

En kısa oruç

54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde ise imsak vakti ile iftar vakti arası sadece 12 saat 12 dakika sürdü. Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tuttu. Oruç tutulan süre, ramazanın ilk gününde Norveç'in başkenti Oslo'da 16 saat 6 dakika oldu.

Ayrıca, İsveç'in başkenti Stockholm'de 16 saat 3 dakika, Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 saat 45 dakika, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 15 saat 45 dakika, Almanya'nın başkenti Berlin'de 15 saat 32 dakika, İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 saat 28 dakika, Fransa'nın başkenti Paris'te 15 saat 19 dakika, Kanada'nın Toronto kentinde 15 saat 10 dakika, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 saat 2 dakika, Yunanistan'ın başkenti Atina'da 14 saat 46 dakika, İran'ın başkenti Tahran'da 14 saat 37 dakika, ABD'nin başkenti Washington'da 15 saat 14 dakika, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 14 saat 44 dakika, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 14 saat 31 dakika, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 14 saat 31 dakika, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 14 saat 30 dakika, Kudüs'te 14 saat 28 dakika, Mısır'ın başkenti Kahire'de 14 saat 20 dakika, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 14 saat 16 dakika, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 14 saat 06 dakika, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 13 saat 36 dakika, Kenya'nın başkenti Nairobi'de 13 saat 22 dakika, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 12 saat 59 dakika, Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 12 saat 49 dakika ve Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 saat 49 dakika oruç tutuldu.

İftar vakti ile imsak vakti arasındaki süre Rusya'nın Murmansk kenti ve İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te 7 saat 7 dakika, Norveç'in başkenti Oslo'da 7 saat 54 dakika, İsveç'in başkenti Stockholm'de ise 7 saat 57 dakika oldu.

Ramazanın son günü olan 12 Mayıs'ta ise Murmansk ve Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 19 saat 28 dakikayı buldu. Bu iki kentte ramazanın ilk ve son gününde toplam 2 saat 35 dakika fark oldu. Norveç'in Tromso kentinde ise ramazanın son gününde 19 saat 27 dakika oruç tutuldu.

Arjantin'in Ushuaia kentinde de ramazanın son imsak vakti ile iftar vakti arası 10 saat 17 dakika sürdü.

Her ne kadar 2016 yılında servis edilen bir haberde Umman'da yer alan Wakan Köyü'nde 3,5 saat oruç tutulduğu iddia edilmişse de daha sonra bu haberin doğru olmadığı anlaşıldı.

2 bin metre rakımlı ve çevresi sarp dağlarla çevrili köyde güneş 11.00’de doğup 14.30’da batıyor. Köyde bir kesim şafak ve günbatımına göre oruç tutulmasını savunurken, diğer bir kesim ise ülkenin imsak ve iftar saatlerine uyulması gerektiğini düşünüyor.

Umman Din İşleri Bakanlığı’nın imsakiyesi Wakan’da güneşin 05.24’de doğup, 19.03’de battığını gösteriyor. Buna göre Wakan’da yaşayan bir insanın imsak vakti olan 03.56’dan itibaren yaklaşık 15 saat oruç tutması gerekiyor.