30 ülkede kurban dağıtacak

Deniz Feneri Derneği, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünya Kovid-19 salgını nedeniyle zor günlerden geçerken sivil toplum kuruluşları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Deniz Feneri Derneği, "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla Türkiye ile 30 ülke ve bölgeye ulaşacak.

Derneğin kurban vekalet bedeli yurt dışında 880 lira, yurt içi ve Suriye'de 1650 lira olarak belirlendi.

Vekalet yoluyla kurbanlarını derneğe bağışlamak isteyen hayırseverler, belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Yurt dışı kurban hisse bedelimiz 880 lira, yurt içi 1650 lira olacak. Kesim kayıtları yerinde video olarak yapılacak. Video kayıtlarıyla hızlı bir şekilde bağışçılarımızın vekaletlerinin yerine getirildiğini SMS yoluyla paylaşacağız. İslami usullere uygun bir şekilde vekaletleri kesim olarak yerine getirmiş oluyoruz."

AA