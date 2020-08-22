8. İslam İktisadı Atölyesi başlıyor

İKAM tarafından düzenlenen, İslam iktisadı alanının uluslararası nitelikte prestijli etkinliklerinden olan İslam İktisadı Atölyelerinin 8.'si "İslam İktisadının Kurumları" temasıyla, 16- 18 Eylül 2020 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşecek. Atölye açılış programı 16 Eylül 2020'de Grand Cevahir Otel'de yapılacak.



Atölye için yapılan yazı çağrısı sonucu tam metinlerin de teslim alınmasıyla birlikte değerlendirme süreci başarıyla tamamlandı. Bu sene geçtiğimiz yıllara göre başvuru yapılan ülke ve başvuru sayısında bir artış söz konusu oldu. 19 ülkeden 263 özet başvurusu ile başlayan süreç devam eden bölümlerde, tam metinlerin talep edilmesi ve bunlar üzerinden yapılan değerlendirme süreciyle sona erdi. Süreç şuan itibariyle tamamlanmış olup kabul edilen bildiriler dinleyiciye 17- 18 Eylül tarihlerinde, online olarak sunulacaktır.



