Sakarya'da hayatını dine adayan ve verdiği vaazlarla bilinen Ahmet Tomor hoca hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve Kocaeli'de özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Tomor hoca, geçtiğimiz hafta normal odaya alınmıştı.

Durumu yeniden ciddileşen Ahmet Tomor hoca dün akşam saatlerinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Ahmet Tomor hoca, 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki İmam Azam Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

AHMET TOMOR HOCA KİMDİR?

Adapazarı'nda kendi halinde bir nalburken kendisini dine adayan önemli bir alimdir. Bir dönem Selam TV'de verdiği vaazlarla tanınan Ahmet Tomor hocanın son dönemde Pazar günleri Yenikent Bağlantı yolu üzerindeki Bosnalı Hacı Mehmet Çalışkan Camii'nde verdiği vaazlar da büyük ilgi görüyordu. Çok sayıda kitabı farklı dillere de çevrilen Ahmet Tomor hocanın vaazları kendi adına sosyal medya hesaplarında yayınlanıyordu. 88 yaşındaki Tomor hoca bir süre önce Kovid-19 nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

Ahmet Tomor hoca pandemi döneminde salgın hastalıkların sahabe döneminde nasıl önlendiğini anlatan bir vaaz vermişti.

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