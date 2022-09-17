Ali Erbaş, Japonya'da Müslüman gençlere seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Japonya'da verdiği konferansta "Müslüman gençlik, Japonya toplumunda birer köprüdür, bu köprünün ayaklarının sağlam ve dayanıklı olması gerekir" dedi.

Japonya ziyareti kapsamında Başkan Erbaş ve beraberindeki heyetle, Tokyo Camisi Türk Kültür Merkezi'ne geldi.

Kültür Merkezi Ertuğrul Konferans Salonu'ndaki etkinlik, Tokyo Camisi Çocuk Sınıfı ilahi dinletisi ile başladı.

Ardından Erbaş, yerli ve yabancı katılımcılara “Gelecek Nesle Öncülük Edecek Genç Müslümanlara Mesajlar” konulu konferans verdi.

Erbaş, İslam dininin, bütün peygamberlerin toplumlarını aydınlatmak ve kötülüklerden uzaklaştırmak ve onların iyilikle meşgul olmalarını sağlayan din olduğunu söyledi.

"Müslüman olmak, yeryüzünde bir insana nasip olan en büyük nimettir" diyen Erbaş, Müslümanların, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen kitabın müntesipleri olduklarını vurguladı.

"İslam" kelime kökeninin, "silm" yani "barış ve huzur" anlamına geldiğini kaydeden Erbaş, Müslümanların, dinin adını yeryüzünde duyurmaya çalışan insan olduğunun altını çizdi.

"Bizim medeniyetimiz, vakıf medeniyetidir" diyen ve "karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek yapılan çalışmaların ibadet olduğunu" vurgulayan Erbaş, Müslüman düşünce ve ahlak boyutlarını, "ilki, Allah'a yani yaradana itaat ve teslimiyet, ikincisi de yaradılana şefkatli ve merhametli olmak" olarak niteledi.

Gençlerin, Allah katında özel bir değer sahip olduğunu kaydeden Erbaş, "Müslüman gençlik, Japonya toplumunda birer köprüdür, bu köprünün ayaklarının sağlam ve dayanıklı olması gerekir" diyen Erbaş, Tokyo Camisi'nin de bu köprünün sağlam bir zemine oturması için var olduğunu söyledi.

Muhatap aldığı genç nesle hitaben Erbaş, "Japonya'daki Müslüman gençlik, sizler buradaki toplumun geleceğisiniz. Çok iyi eğitim alarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor, yaşadığınız topluma Müslüman gençler olarak faydalı hizmetler yapma imkanınız olacak" dedi.

Kural ve kaidelere riayet konusunda son derece hassas bir toplumda yaşayan Japonya'daki Müslüman gençliğe tavsiyesini Erbaş şöyle açıkladı:

"En basit davranışlarınızda bile edep, nezaket ve zerafetten ayrılmayın, bütün imkanlarınızla iyiliklerin çoğalması, kötülüklerin azalması için gayret edin. Tıpkı pergel gibi, bir ayağı kendi inanç köklerine bağlı, emin adımlarla yürüyünüz"

Genç nesle dua ettiğini belirten Erbaş sözlerini "İnsan için ancak ve ancak çalıştığının karşılığı vardır ve Allahutaala bu karşılığı mutlaka verecektir" şeklinde sonlandırdı.

Konferans sonrası Başkan Erbaş, Tokyo Camisi Çocuk Kulübü sınıflarını gezerek bilgi aldı, çocuklarla fotoğraf çektirerek muhabbet etti.