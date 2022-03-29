Ali Erbaş: Teravih bu ramazan camilerde kılınacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Salgın hastalık sebebi ile 2 yıl aradan sonra bu yıl teravih namazlarını camilerimizde cemaatle birlikte kılacağız” dedi.
İslam 29.03.2022, 13:01
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlık yerleşkesinde düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuşan Erbaş, bu ramazanda teravih namazlarının camide kılınacağını duyurdu.
Erbaş, "Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamaları hastalıkları geçinceye kadar hiç olmazsa sabretmelerini özellikle istirham ediyorum" dedi.
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