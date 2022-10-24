Amerikalı ünlü boksör İslam'ı seçti

Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.

Namaz videosu, milyonlarca kez izlendi.

Tam adı Emory Andrew Tate olan boksör, 1 Aralık 1986 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

Net servetinin 2022 itibarıyla 3 milyon dolar olduğu belirtilen Tate, 15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okumasıyla da tanınıyor.

Şampiyonlukları

2009 - IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu (84.5 kilogram)

2011 - ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu (81.5 kilogram)

2013 - ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu (84,6 kg)

2014 - Enfusion Dünya Şampiyonu (90 kilogram)