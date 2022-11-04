Asr-ı saâdet nedir? Asr-ı saâdet hangi zaman dilimini ifade eder? Asr-ı saâdet ne zaman başlamıştır?

“Mutluluk dönemi insanların en mutlu ve bahtiyar oldukları zaman” anlamına gelen asr-ı saâdet terimiyle, genel olarak Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamber olarak yaşadığı ve sonraki nesillere örnek olan dönem kastedilmektedir. Bununla birlikte bazen Hulefâ-yi Râşidîn dönemini bazen de tâbiîn ve tebe-i tâbiîn devirlerini de içine alacak şekilde kullanılmaktadır. Bu ifade özellikle Türkçede yaygın olarak kullanılmış ancak içeriği itibarıyla eskiden beri İslâm dünyasında kabul görmüştür. Osmanlı Türkçesinde aynı anlamda "vakt-i saâdet" ve "zamân-ı saâdet" tabirleri de kullanılır. Yine Asr sûresinde "ve'l-asr" ifadesindeki yeminin çeşitli anlamları yanında Hz. Peygamber'in nübüvvetiyle başlayan İslâm'ın doğuş dönemini vurguladığı da ifade edilmiştir.

En ideal zaman ve örnek dönem olarak kabul edilen asr-ı saâdetin bu şekilde isimlendirilmesinde Allah Resûlü'nün, "İnsanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra da onlardan sonra gelenlerdir," (Buhârî, "Şehâdât", 9, "Fezâ'ilü ashâbi'n-nebî", 1) hadisinin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber, kötülüklerin yaygınlaştığı, barbarlık ve vahşetin hüküm sürdüğü Cahiliye Dönemi'nden asr-ı saâdete geçişte büyük bir değişim gerçekleştirmiş; şirkin etrafında kümelenen insanları tevhit ilkesi etrafında toplamayı başarabilmişti. İslâm'ın inanç, ibadet, muamelât ve ahlâk ilkeleri Hz. Peygamber'in önderliğinde bu dönemde hayata geçirilmiştir. Dolayısıyla İslâm öncesi dönemden asr-ı saâdete geçiş, Arap toplumunda yaşanan en önemli dönüşüm hamlesiydi. Bu nedenle Müslümanlar ideal dönem olarak kabul ettikleri asr-ı saâdeti yakından tanımaya ve örnek almaya gayret gösterirler.

Asr-ı saâdet nesli hangi müjdelerle müjdelenmiştir?

Müslümanların özlem duydukları bu ilk neslin övülmesinin sebebi alemlere rahmet ve örnek olarak gönderilen Hz. Peygamber'in terbiyesi altında yetişmeleriydi. Onlar, en zor şartlar altında Allah Resûlü'ne ilk desteği verenler ve tebliğin insanlığa ulaştırılmasında canlarını feda etmeyi göze alan örnek nesillerdi. Bu neslin özünü temsil eden ensar ve muhacirleri övgüyle yâd eden Allahu Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:

"Muhacirlerin ve ensarın ilkleri ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan razıdırlar. Onlara, sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından irmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur." (Tevbe 9/100)

Bu döneme saâdet sıfatının verilmesi bu zaman diliminde yaşayan Müslümanların her açıdan sorunsuz ve sıkıntısız bir toplumsal hayata sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Nitekim ilk Müslümanlar bu dönemde büyük sıkıntılar çekmiş, düşmanların eziyet ve zulümlerine maruz kalmışlardır. Hz. Peygamber döneminin asr-ı saâdet olarak nitelenmesi, doğrudan onun varlığı ile ilgilidir. Çünkü bir Müslüman için en büyük saâdet, âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberi bizzat görüp tanıyarak, doğrudan vahye muhatap olarak bu en üstün insanın rehberlik ettiği, en saf şekliyle öğrendikleri hayat tarzını yaşayarak dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak demektir.

Siyasi Bilimler Ansiklopedisi/Mahmut Kelpetin