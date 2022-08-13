Belçikalı genç kız İslam'ı seçti
Belçika vatandaşı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Anizet Heloise, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Müslüman oldu. Heloise'ye dini bilgiler kitabı ile Kuran-ı Kerim hediye edildi.
İslam 13.08.2022, 15:40 13.08.2022, 16:02
İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Müftü Vekili Mehmet Aydınalp nezaretinde kurumda gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, Heloise'ye tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı.
Ardından kelimeişehadet getiren Heloise, Müslüman oldu.
Heloise'ye "ihtida belgesi" ile dini bilgiler kitabı ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.
Leyla ismini alan Heloise, yaptığı açıklamada, İslam dinini seçmesinin nedenini mantıklı ve sorularına cevap bulması ile huzur duyması olarak açıkladı.
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