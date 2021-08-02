'Biz tebliğ ettikçe insanların İslam'a koştuklarını gördük'

Japonya İslam Merkezi Başkanı Nimetullah Hoca Efendi, tebliğ faaliyetlerini anlattı:

“Tüm dünyada olduğu gibi Japonya’da da İslam’a büyük ilgi var.” Onlara İslam’ı anlatınca soruyorlar: “Siz Müslümanlar şimdiye kadar neredeydiniz?”

Japonya’da 20 yılda 500 cami ve mescid açıldığını söyleyen Nimetullah Hoca Efendi, “Her meslek grubundan insanlar İslam ile tanışıyor. Deprem ve Tsunami felaket esnasında Japonlara Müslümanlar çok yardım etti, bunlardan çok etkilendiler. Müslüman Japon dostluğu bir daha pekişti” dedi. 20 senedir Tokyo’dan Japonya İslam Merkezi’nde çalışmalar yürüten Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hoca Efendi; Müslümanların tebliğ çalışmalarını artırmaları gerektiğini söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Japonya’da da son yıllarda İslam dininin büyük ilerlemeler kat ettiğini söyleyen Halil İbrahim yurt Hoca Efendi, Akit muhabirine İslam Japon ilişkilerinin daha da derinleştiğini ifade etti.

Japonya’yı 2011 yılının mart ayında vuran sel ve nükleer felaketi sonrası Müslümanların Japon toplumunda el üstünde tutulduğunu kaydeden Nimetullah Hoca Efendi, “Japonya’da ki mühtedi kardeşlerimiz, “bize İslam’ın nurunu neden bu kadar geç getirdiniz?”, “şimdiye kadar neden gelmediniz” diye soruyorlar. “bizim komşularımıza o kadar erken geldiniz, ama bizi bir türlü hatırlamadınız”, “Müslümanlar Çin’e bile sahabeler döneminde gitmiş, sonrada Endonezya’ya Singapur’a, Tayland’a gelmişsiniz, ama bizi unutmuşsunuz” diyorlar. Hatta bazıları Arapça konuşuyor, “Nahnü lesna beşer? (biz insan değil miyiz?) diye soruyorlar bize! O yüzden hiçbir Müslüman tebliğ vazifesi olduğunu unutmamalı, bu şuurla yaşamalı” dedi. 20 YILDA 500 CAMİ Japonya’da her gün onlarca İslam ile temas kurduğunu kaydeden Nimetullah Hoca Efendi, Japon toplumunun İslam’a olan alakasını “biz aynı hızla devam ettiriyoruz.

Japonya’da 20 yıl önce 2-3 cami vardı. Bugün mescitlerle beraber Japonya’da ki cami sayısı 500’ü buluyor. Biz insanlara tebliğ ettikçe insanların İslam’a koştuklarını görüyoruz. O kadar çeşitli meslek grupları ve o kadar farklı sosyal tabakalardan Müslüman oluyor ki, o insanları gördükçe içimiz mutlulukla doluyor” sözleriyle anlattı.