Cemaat-i İslami hareketinin kurucusu Ebu'l-A'lâ Mevdudî 42 yıl önce bugün öldü

1903 yılında Pakistan'ın Haydarabad şehrinde doğan Mevdudi, Hint Yarımadası'nın büyük alim yetiştiren ailelerinden birine mensuptu. Babası onu o günlerde bölgede çok etkili olan İngiliz eğitiminden uzak özel bir eğitimle yetiştirdi. Özel öğretmenlerden aldığı derslerle yetişen Mevdudi; İngilizce, Arapça ve Farsça öğrendi.

1920'de babasının vefatı üzerine çalışma hayatına atıldı ve 17 yaşında iken Hint Kıtası Müslümanlarının büyük ilgi ile izlediği el Camiat Gazetesi'nin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. Daha sonra Tercüman'ul Kur'an adıyla bir gazete çıkarmaya başladı. 1941 yılında Cemaat-i İslâmiyye'yi kurdu ve 1976 yılına kadar bu teşkilatın liderliğini sürdürdü.

Ebû'l-A'la Mevdûdî, fıkıh, ekonomi, siyaset, tarih, siyer, sosyoloji, kültür tarihi ve Kur'an bilimleriyle ilgili önemli eserler yazdı ve bu eserleri dünyanın neredeyse bütün dillerine çevrildi. Yüzyılımızın en büyük bilginleri arasından yer alan Mevdûdi, 22 Eylül 1979'da Amerika'da tedavi gördüğü Buffalo Hastahanesi'nde vefat etti.

Kurduğu Cemaat-i İslami hareketi ile İslami hareketleri etkileyen Mevdudi, çok sayıda eser kaleme aldı. Eserleri çeşitli isimlerle Türkçe'de de yayımlandı. Tefhimu'l Kur'an isimli tefsiri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi gördü. "Kur'an'da Dört Terim" kitabı en çok bilinen eseridir. Seyyid Kutub'un bu eseri okuduktan sonra "Fi Zilali'l Kur'an" tefsirini yeniden gözden geçirdiği biliniyor.

Mevdudi'nin eserleri Türkiye'de çok farklı yayınevleri tarafından yayımlandı. Bu da çeşitli sorunları beraberinde getirdi. Aynı boyutlarda ve aynı isimle farklı yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplardan biri 120 sayfadan oluşurken diğerinin 240 sayfa olması dikkat çekiyor.

Ebu'l Ala Mevdudi'nin Türkçe'de yayınlanan eserleri şunlar:

Tefhimu'l Kur'an, Azgın Medeniyet, Cebir ve Kader Problemi, Cuma Konuşmaları, Faiz, Gelin Bu Dünyayı Değiştirelim, Gelin Müslüman Olalım, Hicab, İslam'da Hükümet, İslam'da İhya Hareketleri, İslam'ı Anlamaya Doğru, İslam Hukukunda Sünnetin Yasal Konumu, İslam İnkılabının Süreci, İslam Medeniyeti, İslam Nazarında Doğum Kontrolü, İslam Nizamı, İslam ve Eğitim, İslama Giriş, İslama İlk Adım, İslamda Cihad, İslamda Savaş Hukuku, İslamda Siyasi Sistem, İslamı Doğru Anlamak, İslamın Geleceği ve Öğrenciler, İslami Hareketin Ahlaki Temelleri, İslami Yaşama Biçimi, Kur'an'da Firavun, Kur'an'ı Nasıl Anlayalım, Kur'an'ın Dört Temel Terimi, Sünnetin Anayasal Niteliği, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı, Hilafet ve Saltanat, İslam Davetçilerine, İslami Hareketin Dinamikleri, İslami Kavramlar, Müslüman Gençliğin Görevi, Meseleler ve Çözümleri.

Ayrıca Mevdudi'nin kızı Hamira Mevdudi, babasıyla ilgili hatıralarını "Babam Mevdudi" adıyla kitap haline getirdi. Bu eser Türkçe'ye de tercüme edildi.