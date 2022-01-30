Cevdet Said hoca Hakk'ın rahmetine kavuştu

Said'in vefat haberi, Siyer Vakfı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

Vakıf, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Kıymetli âlim Cevdet Said hocamız vefat etti. Allah (cc) rahmet eylesin. Mekanı cennet, mükâfatı alî olsun. Gayreti ve azmi hepimize örnek olsun..." paylaşımında bulundu.

“İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Kıymetli âlim Cevdet Said hocamız vefat etti. Allah (cc) rahmet eylesin. Mekanı cennet, mükâfatı alî olsun. Gayreti ve azmi hepimize örnek olsun... pic.twitter.com/XQxb81rcOh — Siyer Vakfı (@siyervakfi) January 30, 2022

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan da "Türkiyeli okurların İlhan Kutluer hocanın dilimize çevirdiği 'Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları' adlı kitabıyla tanıdığı Cevdet Said'in vefatını öğrenmiş bulunuyorum Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İslam aleminin başı sağolsun" açıklamasında bulundu.

Armağan ayrıca, ""Cevdet Said 1931'de Suriye’nin Golan bölgesindeki bir Çerkes köyünde doğdu. Cezayirli düşünür Malik Binnebi’nin öğrencisi oldu. Bozulmaların bataklığı kabul ettiği şehir hayatından uzakta iki ineğiyle Şam yakınlarında bir Çerkes köyünde yaşadı, bir süredir İstanbul'da yaşıyordu" bilgilerini paylaştı.

İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Said, "Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları Üzerine Araştırmalar" başlığı altında 1966 yılından itibaren çeşitli kitaplar yazdı, birçok konferans verdi.

Said'in ailesi, Rus-Kafkas Savaşı'nın 1864'te sona ermesinin ardından zorla yurtlarından edilince, Suriye'de Golan Tepesi'nin eteğindeki Bi'ru'l Acem köyüne yerleşti. 31 Ocak 1931 yılında doğan Cevdet Said, 1958 yılında El-Ezher Üniversitesinde okumak için Mısır'a gitti.

Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Said, eğitim fakültesinde ihtisas yaptı. Suudi Arabistan ve Suriye'de öğretmenlik de yapan Said, daha sonra Suriye'deki köyüne döndü.

Said, ilk kitabı "Adem'in İlk Oğlunun Mezhebi: İslami Harekette Şiddet Sorunu"nu 1966 yılında yayımladı. Daha sonra "Kendilerini Değiştirmedikçe", "Eylem: Kudret ve İrade", "Cömert Rabbinin Adıyla Oku", "Adem’in Oğlu Gibi Ol" kitaplarını kaleme alan Said'in bazı mektupları, uzun makaleleri ve ders notları da sonradan kitaba dönüştürülerek basıldı.

Almanya, Belçika, Mısır, Katar, Fas, İtalya, İran, Fransa ve Rusya gibi birçok ülkede konferanslar veren Said, Suriye'deki iç savaşın köylerine ulaşmasının ardından 2012 yılının sonunda ailesiyle İstanbul'a göç etti ve Türk vatandaşlığı aldı.