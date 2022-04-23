Çocuklar Kur'an-ı Kerim'i tahta levhalar üzerinden öğreniyor

Ülkenin kuzey bölümünde yer alan kırsal alanlarda yaşayanlar, temiz su kaynakları bulmakta büyük sıkıntı çekerken, birçok hastalık ve sorunla da baş etmeye çalışıyor.

Çocuklar da yokluk içinde kavurucu sıcaktan korunmak için üzeri kamışlarla kapatılan toprak zeminde Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Kur'an-ı Kerimleri ve defterleri olmayan öğrenciler, tahta levhalara yazılan ayetleri ezberleyerek eğitim görüyor.

Bölgede yaşayan Aboubakari Salıhou Samade, AA muhabirine, ülkedeki öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok sorunla karşılaştıklarını söyledi.

Kırsal bölgelerde elektrik olmadığını dile getiren Samade, su kuyularında bulunan jeneratörler sayesinde bazı köylerde ilk ampulün yandığını belirtti.

Özellikle başkente uzak bölgelerde Kur'an öğrenmek isteyen çocukların zor şartlarda eğitimlerini sürdürdüğünü anlatan Samade, "Ayetleri Kur'an-ı Kerim olmadan ezberlemeye çalışıyorlar. Yüzlerce, binlerce Müslüman kardeşimiz tahta levhalarda yazan ayetlerle Kur'an'ı öğrenmeye çalışıyor." diye konuştu.