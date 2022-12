Cuma hutbesinde adalet ve iyilik vurgusu

Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okuduğu "Hayatın tekrarı yok" başlıklı yılın son cuma hutbesinde, Hz. Peygamberin "Dünyada bir garip, yahut bir yolcu gibi ol." hadisini hatırlattı.

Hayatın, akıp giden su gibi olduğunu, ezanla başlayıp selayla biten ömrü "önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misali" şeklinde tanımlayan Erbaş, "Doğumun neşesi kadar, ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Allah'ın insana emanet ettiği ömrün bir hesabı olduğunu belirten Erbaş, "Ömrümüzden bir yılı daha geride bırakıyoruz. Vakit, hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekme, yaptıklarımız mizana yani tartıya girmeden amellerimizi gözden geçirme vaktidir." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'de "O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir." ayetini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Geride ne bıraktığımızı ve gelecekte ne yapacağımızı muhasebe etme vaktidir. Vakit, dünyevileşme, israf, bencillik ve sınırsız tüketim arzusuna gem vurma vaktidir. Yolumuzu doğrultma, yönümüzü bulma vaktidir. Vakit, vicdan mahkememizi kurup, hakikat aynasında kendimizi görme vaktidir. Bizi ebedi kurtuluşa erdirecek salih amelleri ömrümüze katma vaktidir. Hasılı vakit hayatımızı Kur'an ve sünnet ölçüsünde yeniden tefekkür etme vaktidir."

Dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu ve hayatın tekrarı olmadığını vurgulayan Erbaş, Allah'ın insanları yapıp ettiklerinden ve imkanı olduğu halde ihmal edip terk ettiklerinden hesaba çekeceğini dile getirdi.

Vakit geçmeden insanların kendileriyle yüzleşmesi gerektiğini ifade eden Erbaş, şunları aktardı:

"Rabb'imize kulak verip, ahiret için hazırlık yapalım. Allah'ın bizi her an gördüğü ve bizimle beraber olduğu bilinciyle iyilikte ve hayırda yarışalım. Her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ile Rahman'ın engin merhametine sığınalım. Kur'an ve sünnet, iman ve ibadet, salih amel ve güzel ahlak bir ömür hayatımıza yön versin."

Ayasofya minberinden tüm insanlığa seslenmek istediğini söyleyen Erbaş, "Bütün dünya olarak miladi bir yılı daha geride bırakıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun meydana gelen bir olay herkesi etkiliyor. Kötülükler çok hızlı yayılıyor. Geliniz hepimiz iyilik yolunda çalışalım ve iyi insanlar olalım. Yüce Allah, bütün peygamberleri yeryüzünde kötülük olmasın, iyilik olsun diye göndermiştir. Bizler de tüm insanlar olarak yeryüzünde iyilik egemen olsun diye çalışalım." diye konuştu.

Erbaş, insanların ya dinde kardeş ya da yaratılışta eş olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hepimiz Hz. Adem'in çocuklarıyız. Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır. Dünya hepimize yeter. Savaşlar olmasın. Masumlar, kadınlar, çocuklar ölmesin. Hiç kimse açlıktan ölmesin. Varlıklı olanlar, yoksullara yardım etsin. Toplumlarımız büyük bir dayanışma içerisinde olsun. Kimse kimseyi sömürmesin.

Adalet mülkün temelidir. Adaletten taviz vermeyen toplumlar hiç şüphesiz iyiliğe ulaşacaklar. Her insanın canının, dininin, aklının, malının ve neslinin korunması zaruridir. Buna uymayanlar kötülüğün esiri olmuş kimselerdir. Geliniz, kötülükten ve kötülerden uzak durarak iyiliğin yeryüzünde egemen olmasına vesile olalım. Unutmayalım ki dünyayı iyilik değiştirecektir."

Allah'ın tüm insanları cehaletten aydınlığa çıkarmak için gönderdiği Kur'an'da "İyilikte ve takvada yardımlaşınız, kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız." dediğini aktaran Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ölümü de hayatı da bakalım hanginiz en iyi işleri yapıyorsunuz diye sizi imtihan etmek için yaratan Allah azizdir, bağışlayıcıdır. 2023 yılının bütün dünyada savaş ve gözyaşının son bulduğu, barış ve mutluluğun hakim olduğu, kötülüklerin azaldığı, iyiliklerin çoğaldığı bir yıl olması temennisiyle tüm insanlığın kurtuluşu ve selameti için Rabb'imize dua edelim."

Erbaş, hutbesinin bir bölümünü İngilizce de okuyarak 2023 yılında barışın hakim olduğu, savaşsız bir dünya mesajı verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.