Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Din istismarı ile mücadele başlattık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık olarak din istismarına yönelik mücadele başlattıklarını ve bunu birkaç yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Erbaş, akademisyenler ve din görevlilerine yönelik, "Bilgi ve Hikmet Işığında İyi İnsan Yetiştirme İdealimiz" konulu konferans verdi. İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Eğer ahlak yoksa bilgisi ne kadar çok olursa olsun o bilgisinden ne kendisine ne de topluma fayda gelir. Bilgisi de olsun ahlakı da olsun. Bizim inancımız ve medeniyetimiz ahlak medeniyetidir.

Ahlaklı insan iyi insan olma projesine katkı sağlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, ilahiyat fakülteleri olarak, tüm üniversiteler ve eğitim kurumları olarak ahlaklı insan yetiştirme noktasındaki çabalarımızı artırmalıyız."

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din istismarı ile mücadele başlattık ve birkaç yıldır devam ediyoruz. Ülkemizin 81 ilini bu şekilde ziyaret ediyoruz. konferanslar, seminerler ve yüzbinlerce kitap basıp ücretsiz dağıtarak milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Vazifemizi yeterince yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz vazifemizi yapmazsak birtakım Kur'an'dan ve sünnetten sapmış insanların o boşlukları doldurduğuna şahit oluyoruz.

Din istismarcılarına şahit oluyoruz. Hurafeler üreterek insanları adeta istismar edip kendi menfaatleri doğrultusunda onlardan faydalanan kişileri ve grupların ortaya çıktığını görüyoruz. Hep birlikte bununla mücadele etmek zorundayız. Bizim dayanağımız Kur'an ve sünnettir."

Erbaş, din istismarının çağın en önemli sorunlarından olduğunu, her dinin içerisinde bunun böyle yer aldığını ve bunlara karşı iyi insanların mücadele etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.