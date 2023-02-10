Dünya Müslüman Alimler Birliğinden zekat çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği başta olmak üzere İslam alemindeki birçok fetva kurulu, "zekat mallarının depremzedelere verilmesi" çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği fetva kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Depremden etkilenenlerin bir kısmı çocuk, aile, ev ve malları dahil sahip oldukları her şeylerini kaybetmiştir. Dolayısıyla fakir, borçlu ve evsiz olmaları hasebiyle zekat verilen birden fazla sınıfa dahil olmuşlardır." ifadeleri kullanıldı.

Arap Körfez Ülkeleri İslam Hukuku Alimleri Kurulu Başkanı Şeyh Acil en-Neşmi, yayımladığı fetvada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere zekat verilmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere zekat vermek caizdir. Ailelerini, çocuklarını ve evlerini kaybetmiş olmaları nedeniyle felaketin büyüklüğünden dolayı depremzedeler zekat verilen diğer sınıflardan önceliklidir. Zekat bir iki yıl da olsa erkenden verilebilir."

Fetvada, depremden etkilenenlerin fakir ve yolda kalmışlar sınıfına dahil olarak zekat alabileceği belirtildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Mütevelli Heyeti Üyesi Mısırlı akademisyen Prof. Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd de You Tube kanalından yayınladığı videoda, zekatın depremzedelere verilmesi çağrısında bulunarak bu yönde fetva verdi.

Ebu Zeyd, söz konusu felaketin büyüklüğü nedeniyle zekatın erken verilmesinin de uygun olduğunu kaydetti.

Filistin Fetva Konseyi de yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de yaşanan bu ağır imtihan ve insani felaket, zekatın erken ve depremden etkilenenlere verilmesi hakkını doğurmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, zekatın güvenilir meşru kuruluşlara verilmesine dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu.