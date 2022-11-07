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Dünyaca ünlü futbolcu İslam'ı seçti

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba İslam'la şereflendi.

İslam 07.11.2022, 22:42
Dünyaca ünlü futbolcu İslam'ı seçti

DIDIER DROGBA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMUŞTU

Dünya futbol tarihine geçen Fildişi Sahilli futbolcu kazandığı başarılarla adından bir hayli söz ettirmişti. Ülkemizde de Galatasaray forması da giyen emekli futbolcu, kısa sürede tüm sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmayı başarmıştı.

İŞTE DROGBA'NIN MÜSLÜMAN OLDUĞU ANLAR

Dr. Muhammed Salah'ın kişisel Facebook hesabından duyurduğu haberde, Fildişi Sahilli emekli futbol yıldızının dua ettiği görülüyor.

#Didier Drogba #müslüman
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