Dünyadaki Müslüman nüfusu: Hangi ülkede kaç Müslüman yaşıyor

İnsan popülasyonunun günden güne arttığı dünyada zaman zaman dünyadaki Müslüman nüfusu hakkında araştırmalar yapılıyor ve hangi ülkede kaç Müslüman yaşıyor sorusunun cevabı aranıyor. Biz de bu konulardaki merakı elimizden geldiğince giderebilmeye çalışacağız.

Müslümanlar dünyanın en büyük ikinci dini grubunu oluşturuyor. Dünyanın en büyük dini grubunu oluşturan Hristiyanların yaklaşık 2,1 milyarlık bir nüfusa sahip olduğu tahmin ediliyor. Dünyadaki Müslüman nüfusu ise 1.6 milyar civarında. Gelecek pojeksiyonları, 2070 yılında Müslüman nüfusunun Hristiyan nüfusunu geride bırakacağını ortaya koyuyor.

Dünyada en fazla Müslüman Endonezya'da bulunuyor. 204 milyon Müslümana ev sahipliği yapan ülke, dünyadaki Müslüman nüfusunun yüzde 12,7'sini barındırıyor. İkinci sırada yer alan Pakistan'da ise 178 milyon Müslüman yaşıyor. Pakistan'ın 172 milyon kişiyle Hindistan ve 145 milyonla Bangladeş takip ediyor.

Türkiye'nin 7. sırada geldiği listeye göre dünyadaki Müslüman nüfusunun yüzde 4,7’si ülkemizde bulunuyor.

Peygamberimiz Hz. Muhammed, ümmetini "İlim Çin'de de olsa gidip alın" diyerek öğütlemişse de ne yazık ki bugün Müslüman nüfusun yoğun şekilde bulunduğu ülkelerin çoğunun az gelişmiş, halkın ise okuma-yazma oranının çok düşük olduğu göze çarpıyor.

Dünyadaki Müslüman nüfusu hangi ülkelerde ne oranlarda bulunuyor?

Özellikle Ortadoğu ülkelerinde öne çıkan olumsuz gelişmeler, bu bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle maalesef dünya genelinde İslam dinine karşı aşılması çok zor önyargılar oluşturuyor.

Çok basit araştırmalarla söz konusu ülkelerde meydana gelen sıkıntılı olayların arka planını ve dış kaynak beslemeli olduğunu görmek ve anlamak mümkünken pek çok insan bunu yapmaya gerek duymadan Müslüman ülkelere ve en önemlisi de Müslümanlara karşı cephe almaya başlıyor.

Tekrardan konumuza dönecek olursak, daha önce de aktarmış olduğumuz üzere gezegenimizde yaklaşık 1.6 milyar Müslüman yaşıyor. Bunun yüzde 4,9'luk kısmı Mısır, yüzde 4,7'si Nijerya, yüzde 4,6'sı İran, yüzde 2,7'si Cezayir, yüzde 2'si Fas, yüzde 1,9'u Sudan, yine yüzde 1,9'luk kısmı daha Irak, yüzde 1,8'i Afganistan, yine yüzde 1,8'lik kısmı daha Etiyopya, yüzde 1,7'si Özbekistan, yüzde 1,6'sı Suudi Arabistan ve yüzde 1,5'i Yemen sınırları içinde bulunuyor.

49 ülke dünyadaki Müslüman nüfusundan yüzde 1'in altında paylar alırken, 28 ülkede bu oran yüzde 0,1'in de altında.

Öte yandan, "Bir kişinin imanına vesile olmak, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır" hadisi söz konusu. Böyle bir sevap kazanabilmeyi kim istemez ki? Son olarak gönül ister ki dünyadaki bütün insanlar İslam'dan terör, terörden de İslam çıkmayacağını anlamış olsun.