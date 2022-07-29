Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kur'an kurslarında 4-6 yaş grupları için de sınıflar da açıldığını anımsatarak "Biz istiyoruz ki 7 yaşından önce çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğretelim." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Şırnak ziyareti kapsamında kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi.

Burada 4-6 yaş Kur'an kurslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, "Çocuklarımıza yönelik gerek Kur'an kurslarımızda gerek camilerimizde, yaz Kur'an kurslarımızda ecdadımıza layık torunlar yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 4-6 yaş grubu sınıflar açıyoruz. O sınıflarımıza ne kadar çok çocuk gelirse istikbalimiz o kadar aydınlık olacaktır inşallah." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in "Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz." hadisini anımsatan Erbaş, eğitim bilimci ve psikologlara göre de insanoğlunun karakter yapısının yüzde 70'inin 7 yaşından önce oluştuğunu dile getirdi. Erbaş, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki 7 yaşından önce çocuklarımıza sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğretelim. 'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' ayet-i kerimesine göre çocuklarımızı yetiştirelim. Çocuklarımızın karakteri, medeniyetimizin dinamiklerine göre oluşsun. Nedir medeniyetimizin dinamikleri? Önce Allah'a iyi bir kul olmak. Resulüne iyi bir ümmet olmak. Vatanını, milletini, ezanını, bayrağını, birbirini, milletini seven gençler olmak. Böyle fertlerden oluşan bir toplumdan hiç kimseye zarar gelmez."

Toplantıya, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Şırnak İl Müftüsü Ahmet Dilek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı.