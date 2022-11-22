Emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker nedir? Kimler emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker ile yükümlüdür?

Kelime anlamı iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak demektir. Bu ifadede geçen maruf, akıl ve dinin iyi olarak nitelendirdiği söz, fiil ve anlayış anlamına gelmektedir. Münker ise yine aklın ve dinin benimsemediği, kötü gördüğü şeydir.

İyilik ve kötülüğün tarifinde öne çıkan husus, vahiyle beraber insan aklının ve fıtratının ölçü yapılmasıdır. Vahyin yanında zaman ve mekâna göre akıl da bir şeyin iyi veya kötü olmasına karar verebilir. Bu yaklaşım İslâm'ın insan fıtratına uygun evrensel bir din olmasını göstermesi açısından önemlidir. İyiliğin ve kötülüğün anlaşılmasında akıl önemlidir ama tek başına karar verici değildir; vahiy ve nakil bu hususta akla yön verir. İmam Mâturidî'ye göre akıl ve vahiy birbirini tamamlar fakat biri diğerinin yerini tutmaz.

İslâm dini, müminin bir fert olarak iyi olmasını yeterli görmez, inananları, yaşadıkları iyilik ve erdemi, tüm topluma yaymakla vazifelendirir. İyiliğin hâkim kılınması ve yaygınlaştırılması, kötülüğün önlenmesi ve böylece erdemli bir toplumun oluşturulması ve yaşatılması İslâm toplumu üzerine düşen ortak bir sorumluluktur. Her Müslüman gücü yettiği kadar iyiliği yaymalı, kötülüğe engel olmalıdır. Peygamberlerin en önemli görevi olan emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker Müslümanlar tarafından ihmal edilirse, dinin hükümleri ortadan kalkar, fesat ve anarşi yayılır, milletler harap olur. Bir hadis-i şerifte bu vazifenin yapılmaması durumunda toplumun nasıl helak olacağı şu misalle anlatılmıştır: "Allah'ın çizdiği sınırları aşmayanlarla, bu sınırı ihlal edenler, bir gemide seyahat eden iki grup insana benzerler. Alt katta seyahat edenler (günahkârlar) üsttekileri rahatsız etmemek için kendi katlarından bir delik açarak su ihtiyaçlarını o şekilde gidermek isterler. Eğer üsttekiler buna izin verirlerse hepsi birlikte batar, helak olurlar. Eğer buna engel olurlarsa hem kendileri hem de diğerleri kurtulmuş olur (Buhârî, "Şirket", 6). Kur'ân-ı Kerim'de de şöyle buyurulmaktadır: "İçinizden hayra çağıran, iyi ve güzel davranışları (marûf) emreden, kötü ve yanlış davranışlardan (münker) sakındıran bir topluluk bulunsun" (Âl-i İmrân 3/104). Bu hususla ilgili uygulamalar, biri devletin sorumluluğunda resmî, diğeri Müslüman fertlerin şahsî sorumluluklarına bırakılan gayriresmî olmak üzere iki şekilde gelişmiştir. Bununla beraber siyasî iktidarların iyiliği yayma, kötülüğü engelleme işinde yetersiz kalması, bunun da ötesinde devlet otoritesinin bu prensibe karşı olması da mümkündür. Böyle durumlarda bu vazife fertlerin ve sivil kuruluşların üzerine düşmektedir. Müslümanlar ve sivil kuruluşların görevleri eğitme, aydınlatma ve uyarma gibi barışçıl hizmetlerle İslâmî değerlerin yayılmasına yardımcı olmaktır.

Emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker konusunda hangi ayetler inmiştir?

İslâm toplumunda ortak şuurun meydana gelmesini sağlayan bu ilke bir bakıma İslâm'ın temel dinamiğidir. Emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker prensibiyle İslâm, iyiliğin aktif olarak yayılmaya çalışıldığı, aksiyoner bir din hâline gelmiştir. Bunun ihmali, değerler sisteminin zayıflamasına, giderek nihilizme ve kaosa yol açarak din ve toplum hayatında telâfisi zor felâketlere sebep olur. Kur'ân-ı Kerim geçmiş ümmetlerden toplumsal iyilik hâlini göz ardı ederek bu konuyla ilgili vazifelerini yerine getirmeyenlerin kötü sonlarından bahsederken, "Onlar işledikleri kötülükten, birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Onların yaptıkları ne kötüdür!" (Maide 5/79) şeklinde tenkit etmiştir. Hz. Peygamber de "Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Ona da gücü yoksa hiç olmazsa kalbiyle buğzetsin (o davranıştan hoşlanmadığını belli etsin).

Fakat bu, imanın en zayıf derecesidir (Tirmizî, "Fiten", 11) buyurarak bu konudaki toplumsal sorumluluğa işaret etmiştir.

Emr-i bi'l-ma'ruf ve nehy-i ani'l-münker bu vazifeyi yerine getirenler açısından dünya ve ahirette bir övünç ve mükâfat vesilesidir. Kur'ân-ı Kerim Müslümanların bu meziyetini şu şekilde tarif eder: "Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan, Allah'a inanan hayırlı bir ümmetsiniz." (Âl-i İmran 3/110). Diğer bir âyette ise şöyle buyurulur: "Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostu ve yardımcısıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah'a ve resulüne itaat ederler. Allah da onlara merhametiyle muamele edecektir" (Tevbe 9/71).

İslami Bilimler Ansiklopedisi 1/Süleyman Derin