Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni yapıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi. Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.

Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.

Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı Genel Müdürü Bilal İmad, yaptığı açıklamada, düzenledikleri törenle Gazze genelinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 581 hafızı onurlandırdıklarını söyledi.

İmad, hafızların Kur'an-ı Kerim'i tek celsede ezbere okuyarak hatmettiğini dile getirdi.