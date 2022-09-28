Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni yapıldı
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni yapıldı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi. Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.
Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.
Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı Genel Müdürü Bilal İmad, yaptığı açıklamada, düzenledikleri törenle Gazze genelinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 581 hafızı onurlandırdıklarını söyledi.
İmad, hafızların Kur'an-ı Kerim'i tek celsede ezbere okuyarak hatmettiğini dile getirdi.
Gazze'nin Kur'an günü başladı ..— Muin Naim (@muin_naim) August 23, 2022
581 Hafız ( kadın erkek) tek celsede akşama kadar hafızlıkları test edilecek ve Kur'an'ın tamamını ezber okuyacak.
Direniş anneleri bunlar işte ..#KuranGünü#Gazze#Filistin pic.twitter.com/yOFP6yFipN