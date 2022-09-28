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Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni yapıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni yapıldı.

İslam 28.09.2022, 14:32 28.09.2022, 16:30
Gazze'de hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni yapıldı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı tarafından 581 hafız için kutlama ve icazet töreni düzenlendi. Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.

Törene, kentin faklı bölgelerinden yüzlerce Filistinli katıldı.

Dar el-Kur'an Ves-Sunne Vakfı Genel Müdürü Bilal İmad, yaptığı açıklamada, düzenledikleri törenle Gazze genelinde kız ve erkek öğrencilerden oluşan 581 hafızı onurlandırdıklarını söyledi.

İmad, hafızların Kur'an-ı Kerim'i tek celsede ezbere okuyarak hatmettiğini dile getirdi.

#hafızlık töreni #Dar elKuran VesSunne Vakfı #581 hafız #Gazze
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