Hacı adayları Mina'da

Suudi Arabistan resmi ajansının haberine göre, Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Haram'ın yaklaşık 7 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Mina, Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek üzere gelen hacı adaylarını karşılamaya başladı.

Hacı adayları, kelime-i tevhid ve tekbirler getirerek, görevlilerin gözetiminde ve salgına karşı alınan tedbirlerin gölgesinde Mina'ya ulaştı.

Geceyi Mina'da geçirecek olan hacı adayları sabah Arafat'a hareket edecek.

Kutsal topraklarda, ilk tavaflarını yapan hacı adayları, daha sonra "Terviye günü" olarak adlandırılan hicri takvime göre zilhicce ayının 8'inci günü Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek üzere Mina'ya hareket ediyor.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.