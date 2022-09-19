“Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır” ayetini okudu ve ruhunu teslim etti
Endonezya'nın tanınan kadın hocalarından Ustadzah Taslimah, camide Kur'an okurken vefat etti.
İslam 19.09.2022, 23:43
Endonezya’nın başkenti Cakarta'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat etti.
Okuduğu son ayet
Rutin sabah okumaları sırasında elindeki cüzden Bakara Suresi'nin tilavetini yapan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düştü. Ustadzah Taslimah'ın okuduğu son ayet ise, “Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır.” oldu.
Kaynak: Yeni Şafak
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