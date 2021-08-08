Hicri Yılbaşı başlıyor

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Muharrem ayı geldi. Bu değerli ayı ibadetleriyle değerlendirmek isteyen müminler Muharrem ayı ne zaman, Muharrem ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir? sorularını merak ediyor. Bizde bu konuyu haberimizde siz okuyucularımız için ele aldık...

Muharrem ayının 1'inci günü bu yıl 9 Ağustos 2021'de başlayacak ve 7 Eylül’de sona erecek. Hicri takvime göre 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor.Peygamber efendimizin Ramazan ayından sonra oruç tuttuğu ay olan Muharrem'in onuncu günü aşure günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnet ve çok faziletlidir.

Muharrem ayının fazileti nedir?

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem’in onuncu günü aşure günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir .(Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), aşure gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin aşure gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Aşure günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) .