Hollandalı öğretmen hidayeti Niğde'de buldu
Hollandalı öğretmen Aleida Donna Risa, hidayeti binlerce kilometre ötede tatile geldiği Niğde'de buldu. Risa'ya il müftüsü tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
İslam 15.07.2021, 01:21
Hollanda vatandaşı 51 yaşındaki Huberdına Aleida Donna Risa, tatile geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu. İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ise Risa’ya İslamiyet hakkında bilgi verdi. Altunkaya, imanın esaslarını ve İslam'ın şartlarını anlatarak kelime-i şehadetin anlamını açıkladı. Risa, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Konuşmaların ardından müftü Altunkaya, Müslüman olan kadına, ihtida belgesini ve Kur'an-ı Kerim verdi.
Kaynak: AA
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