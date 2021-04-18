Nur Cemaati'nin tanınan isimlerinden Hüsnü Bayramoğlu Rahmet-i Rahman'a kavuştu

Nur Cemaati'nin öncü isimlerinden Hüsnü Bayram, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Bayram için dua istenmişti. Tedavi altına alınan Hüsnü Bayram’ın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

1935 Safranbolu doğumlu olan Hüsnü Bayramoğlu, 1949’da Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi oldu. Bediüzzaman'ın Şanlıurfa'da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunan Hüsnü Bayramoğlu, Bediüzzaman’ın vekil tayin ettiği isimlerden biriydi.

Hüsnü Bayramoğlu'nun cenaze programı daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Milli Gazete