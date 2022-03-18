İİT Dışişleri Bakanları, İslamabad'da toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları'nın, 22-23 Mart'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki toplantısında Afrika ülkelerinin sorunlarını masaya yatıracağı bildirildi.

Merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları 48. Dönem Toplantısı'nın 22-23 Mart 2022'de İslamabad'da gerçekleşeceği belirtildi.

Toplantıda İİT'ye üye Afrika ülkelerinin sorunlarına geniş yer verileceği aktarılan açıklamada, İİT'nin şu ana kadar Afrika'daki üye ülkelere yönelik çeşitli program ve faaliyetler gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, İİT Bölge Temsilciliğinin Nijer'in başkenti Niamey'de açılması yönünde Aralık 2021'de imzalanan anlaşmanın ardından İİT'nin bölgedeki rolünün güçlendiğine işaret edildi.

İİT'ye üye ülke ve kuruluşlara, Afrika sahil ülkelerinin güvenlik ve istikrarlarını korumanın yanı sıra terör gruplarıyla mücadelelerine gerekli destekleri sağlama çağrısının yapıldığı açıklamada, İİT'nin Afrika Birliği Komisyonu ve Afrika bölgesindeki diğer tüm kurumlarla ilişkileri ve iş birliğini güçlendirme toplantıları yapmayı planladığı kaydedildi.

İİT'nin Niamey'deki temsilciliğinin, siyasi bağlılığı harekete geçirmenin yanı sıra kalkınma ve insani faaliyetler yürütme çalışmaları yürüttüğüne vurgu yapılan açıklamada, İİT Bölge Temsilciliğinin Nijerli yetkililerle, dul ve yetimlere yönelik mesleki eğitim konusunda insani bir proje yürüttüğü, sahil ülkelerinde de kadın çalışanlarına teşvik ve bazı okullara yönelik destek projelerinin hayata geçirildiğine dikkat çekildi.

Afrika sahil ülkelerinde birtakım terör olaylarının görülmesi üzerine İİT'nin Nijer, Nijerya, Burkina Faso ve Mali'deki stratejik çalışmalarını yoğunlaştırdığına işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen 2020-2021 yıllarında bölgenin barış ve güvenliği için sinema yapımcılarıyla birçok girişimde bulunulduğu aktarıldı.

İİT olarak daha az gelişmiş ülkelere Kovid-19'a karşı aşı temin etmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, bilim ve teknolojinin yanı sıra sağlık alanlarında da söz konusu ülkelere çeşitli yardımlarla desteklerin süreceği vurgulandı

Moritanya, Burkina Faso, Mali, Çad ve Nijer'den oluşan Afrika sahil ülkeleri, terör örgütleri ve insan ticareti gibi çeşitli sorunlarla mücadele ediyor.