"İnsanlığın yeniden dirilişi için Miraç Gecesi büyük bir imkandır"

Erbaş, Miraç Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajda, İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi'nin bu gece idrak edileceğini hatırlatan Erbaş, insan idrakini aşan bir keyfiyete sahip olan bu olayın Kur'an-ı Kerim'de, "Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. (İsra, 17/1)" ayetiyle anlatıldığını hatırlattı.

Miraç hadisesinin, yüce Allah'ın sonsuz kudretinin ifadesi ve Hazreti Muhammed'e verdiği değerin de bir göstergesi olduğuna işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah Resulü'nün yaşadığı sıkıntılı ve hüzünlü günlerin ardından hem onu teskin etmek hem de iman edenlere manen yükseliş ve yücelişin imkan ve yollarını göstermek gibi pek çok hikmetler barındırır. Miraç bizlere, yükselmenin ve yücelmenin tevhit, adalet, ahlak ve merhamet gibi yüce değerlere sabırla sahip çıkmak ve bu uğurda çalışmakla mümkün olacağını anlatır. Allah'a kulluğu, peygamberine sadakati, nebilerin emanetine vefayı, mahlukata şefkati ve kutsal tüm değerlere hürmeti ifade eder. Müminin miracının özünde, insanlığın iyiliği ve hayrı için çalışmak vardır. Bu yönüyle insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin iyice örselendiği günümüzde insanlığın yeniden dirilişi için Miraç Gecesi büyük bir imkandır."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Miraç'ın Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı da hatırlattığını ifade ederek, Mekke ile Kudüs'ün, Beytullah ile Beyt'ül Makdis'in arasında kopmaz bir bağın olduğunu vurguladı.

Kudüs'ün, Hz. Adem'den itibaren İslam'ı tebliğ vazifesiyle görevlendirilen nice peygamberin hatırasını barındıran kutlu bir şehir ve Müslümanlar nezdinde her türlü meşakkatin göze alınarak yolculuk yapılmaya değer görüldüğü üç mabetten birinin bulunduğu yer olduğunu aktaran Erbaş, "Tarihte Darü's-selam, yani barış ve huzurun merkezi olan Kudüs, bugün huzura hasrettir. Kudüs'ün yeniden barışın şehri olması için gayret etmek tüm Müslümanlar için ihmal edilmez bir mesuliyettir." değerlendirmesinde bulundu.

Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi'nin, zihinlere berraklık, kalplere ferahlık, akıllara genişlik ve hayata huzur getirmesi dileğinde bulunan Ali Erbaş, bu gecenin bütün Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olması niyazında bulundu.