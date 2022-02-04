İslam aleminde üç aylar ve Regaip coşkusu

Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan “üç ayların” habercisi Regaip Kandili, dün İslam alemi tarafından coşkuyla karşılandı. Yurdun dört bir yanındaki selatin camiler dolup taştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kandil dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul’da Ayasofya, Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye ve Çamlıca gibi camilerdeki Regaip Kandili özel programlarında, Kur’an-ı Kerim okundu, salavatlar çekildi ve dua edildi.

Ankara’da kandil gününün adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Camii oldu. Akşam saatlerinde camiye akın eden vatandaşlar, geceyi ibadet ederek geçirdi.

Bursa’da da binlerce kişi, Ulu Camii’deki programa katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Şırnak’taki Ulu Camii’nde düzenlenen kandil programına katılarak dua etti. O anlar TRT’de ekranlara geldi.

RAHMET İKLİMİNE GİRDİK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üç aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, Recep ayı ve Regaip Gecesi ile rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girildiğini belitti.

Kur’an-ı Kerim’de, Ramazan ayının faziletine, Kadir gecesinin önemine dikkat çekildiğini anlatan Erbaş, üç ayların, her şeyden önce bir arınma ve yenilenme mevsimi olduğunu ifade etti. Erbaş, rahmet, bereket ve mağfiret dolu bu günlerde, iman ve kulluk sorumluluğunu tefekkür ederek, davranışları gözden geçirmenin gayreti içerisinde olmak gerektiğini vurguladı.

Tövbe, istiğfar ve dualarla Allah’a yönelip, hayırda yarışmak ve iyilikte yardımlaşmak gerektiğini bildiren Erbaş, “Üzülerek belirtmek isterim ki günümüz insanı, umutsuzluk ve karamsarlık girdabında ve manevi bunalımlar içinde, bedenen ve ruhen yorgun düşmüştür. Hızın, hazzın ve bireyselliğin revaç bulduğu, bencilce bir hayat tarzının mahkumu olmuştur” dedi.

MUHASEBE EDELİM

Erbaş, “Böyle bir savrulmanın çepeçevre kuşattığı bir dünyada bizlere düşen, kendimizle yüzleşmek, geçmişimizi muhasebe ederek, imanımız istikametinde bir hayat inşa etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın ve bütün İslam aleminin Regaip Gecesi’ni tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.