İslam Düşüncesi Kılavuzu-2 Online Eğitim Programı başlıyor

Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) resmi hesabında programla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

23 Eylül - 28 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz İslam Düşüncesi Kılavuzu-1 programının devamı, pekiştirici ve tamamlayıcısı mahiyetinde yeni bir program hazırladık!

04 Ocak – 29 Mart 2022 tarihleri arasında 15 seminerden oluşan İslam Düşüncesi Kılavuzu-2 programında modern çağ insanını ve inanç sorunlarını dikkate alarak, İslam dini hakkındaki temel ve doğru yaklaşımları ihyaya ve anlaşılma çabasına katkı sunmaya devam ediyoruz.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yurt içi ve dışından; üniversite öğrencileri ve mezunları, okul yöneticileri, öğretmenler, din görevlileri, STK yönetici ve çalışanları başta olmak üzere program içeriğine ilgi duyan herkes başvuruda bulunabilir.

Not: TİDEF’in daha önce gerçekleşen programlarına katılanlar da bu yeni programına başvurabilirler.

PROGRAM İÇERİĞİ VE TAKVİMİ

Programdaki seminer başlıkları ve seminerciler şunlar:

1. (04 Ocak) "Hadislerin Güvenilirliği", Doç. Dr. H. İbrahim Kutlay, FSM Vakıf Üniversitesi

2. (11 Ocak) "Örgün Eğitimde Din Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği", Dr. Nazif Yılmaz, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

3. (18 Ocak) "Semavi Dinler ve Yeni Dinî Hareketlerinin Geleceği", Prof. Dr. Mustafa Alıcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

4. (25 Ocak) "Modern Dini Müfredat", Dr. Necdet Subaşı, Millî Eğitim Bakanlığı

5. (01 Şubat) "Ümmet Bilinci ve Günümüz İslam Dünyası", Doç. Dr. Selim Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı

6. (08 Şubat) "Anadolu İrfanı", Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

7. (15 Şubat) "İslam Tarihinde Farklı İnanç ve Kültürlerle Bir Arada Yaşama Tecrübesi: Kudüs Örneği", Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

8. (15 Şubat) "İslam ve Medeniyet", Dr. Savaş Şafak Barkçin

9. (18 Şubat) "Post-Modern Günümüzde Müslüman Olmak”, Prof. Dr. Özcan Hıdır, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

10. (22 Şubat) Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

11. (01 Mart) "Cumhuriyet Döneminde İslamcı Düşünürler", Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi

12. (08 Mart) "Dini İlimlerde Gaye", Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, IRCICA

13. (15 Mart) "İslam Medeniyetinde Şehir ve İnsan", Dr. Hasan Taşçı, Türkiye Maarif Vakfı

14. (22 Mart) "İslam ve Psikoloji", Prof. Dr. Ahmet Akın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

15. (29 Mart) Prof. Dr. Mehmet Görmez, İslam Düşünce Enstitüsü

SÜREÇ

- Son başvuru tarihi: 30 Aralık 2021

- Başvuru sonuçlarının ilanı: 02 Ocak 2022

- Online eğitimlere 04 Ocak’tan itibaren başlanacak ve üç ay içerisinde tamamlanacaktır.

- Seminerlerin (18 Şubat tarihli seminer hariç) tamamı Salı akşamı gerçekleştirilecektir.



İŞLEYİŞ

- Seminerler Zoom programında gerçekleştirilecek ve canlı olarak TİDEF’in Youtube kanalından da yayınlanacaktır.

- Başvuruda bulunanlar arasından en fazla 300 kişi seçilecek, bu öğrenciler seminerlere Zoom programına dahil olarak katılacaklardır. Diğer öğrencilerimiz ise TİDEF’in Youtube kanalından takip edilebilecektir. Şimdiden bu kanalımıza abone almanızı tavsiye ediyoruz. (Not: Zoom’daki oturumda öğrencinin kamerasını açık tutması istenecektir.)

- Seminerler Youtube kanalımızda arşivlenecek, dileyen sonradan tekrar izleyebilecektir.

- Öğrencilerden program kapsamında hiçbir ücret alınmayacaktır.

- Toplam 3 ay sürecek olan programda devam zorunluluğu vardır. Yoklama linkleri Zoom oturumunda ve Youtube’daki canlı yayın bitiminde paylaşılacaktır.

- Program tamamlandıktan sonra tek bir online sınav yapılacaktır. Online sınava ancak, bütün seminerleri eksiksiz takip eden (yani bütün yoklamaları doldurmuş olan) öğrenciler katılabilecektir. Bu sınav 50 sorudan oluşacak ve her seminerden soru bulunacaktır. Sorular, seminerlerde paylaşılan bilgiler esas alınarak ‘çoktan seçmeli’, ‘doğru-yanlış’ ve ‘boşluk doldurma’ şeklinde hazırlanacaktır.

- Sınavda 70'den aşağı puan alan öğrenci KATILIM Belgesi almaya hak kazanacaktır.

- Sınavda 70 ve üzeri puan alan öğrenci BAŞARI Belgesi almaya hak kazanacaktır.

- Sınavda Başarı Belgesi almaya hak kazananlar arasında puan olarak ilk 5’e girenlere KUDÜS GEZİSİ hediye edilecektir. (TİDEF’in daha önceki bir programında Kudüs Gezisi kazananlar hariç.)

- Başarı Belgesi almaya hak kazananlar arasında puan olarak 6-15. sıradakilere, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından, 7 ciltlik HADİSLERLE İSLAM adlı eser hediye edilecektir.

- Başarı Belgesi almaya hak kazananlar arasında puan olarak 16-25. sıradakilere, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından, 5 ciltlik HAYAT REHBERİ KUR’AN adlı konulu tefsir hediye edilecektir.

- Aynı puana sahip olan öğrenciler arasında, gerekirse, Kudüs Gezisi veya kitap hediye kazanan öğrencileri belirlemek için kura çekilecektir.