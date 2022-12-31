İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Genel Kurulunun İsrail kararından memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) "istişari görüş" talep edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Kurulunda İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin ICJ'den istişari görüş istenmesi kararını destekleyen ülkelerin uluslararası hukuka bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

İİT Genel Sekreterliğinin, Genel Kurulda kabul edilen karardan memnuniyet duyduğu kaydedilen açıklamada, kararın lehine oy kullanan ülkelerin hakikat, adalet ve barış ilkeleri ile uyumlu tutumlarından övgüyle söz edildi.

- BM, ICJ'den İsrail'in Filistin'deki işgaliyle ilgili görüş alacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında "istişari görüş vermesini" isteyen kararı kabul etmişti.

BM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, konuyla ilgili yapılan oylamada, 87 üye ülke lehte, İsrail ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 26 ülke ise aleyhte oy kullanırken 53 ülke de çekimser kalmıştı.

Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulunun söz konusu kararı ile ICJ'den Filistin halkının geleceğini belirleme hakkı, işgal, yerleşim ve ilhak gibi ihlallere maruz kalmasına ilişkin görüş talep ettiğini aktarmıştı.

Yeni İsrail hükümetinin kurulduğu ilk günün ardından bu kararın alınmasına dikkati çeken Mansur, lehte oy veren ülkelere teşekkür etmişti.