İslam İşbirliği Teşkilatı Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş için çağrı yaptı

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Ebu Hevaş'ın sağlık durumundan endişe duyulduğu ifade edildi.

Ebu Hevaş başta olmak üzere "idari tutukluluk" kapsamında İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutukluların serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarına "harekete geçmeleri ve Tel Aviv yönetimine baskı yapmaları" çağrısında bulunuldu.

İİT'nin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yanında durduğu, seslerini dünyaya duyurmak için çaba sarf ettiği aktarılan açıklamada, 141 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın serbest bırakılması talep edildi.

Ebu Hevaş 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu"

El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak İsrail hapishanesinde tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 17 Ağustos 2021'de açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık 2021'de Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.