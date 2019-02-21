İslam Siyaset Düşüncesi Katalogu Açılıyor

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İslam Siyaset Düşüncesi Katalog Projesi ve İslam Siyaset Düşüncesi Kitabı Tanıtım Toplantısı paneli gerçekleştirecek.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Raşit Küçük Salonu’nda 23 Şubat Cumartesi günü saat 17.30’da İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güder’in moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konuşmacıları arasında Lütfi Sunar, Özgür Kavak ve Hızır Murat Köse yer alıyor. Panelde projenin önemi, kataloğun ve kitabın literatüre katkıları ele alınacak.

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi, İslam siyaset düşüncesinin modern ile klasik dönemleri arasındaki sürekliliğin sağlanmasına katkı sağlamayı hedefleniyor. İslam’ın modern öncesi dönemde tartışılan meselelerinin yeniden ele alınarak dönemin kavramlarının süreklilik sağlanacak şekilde gündeme getirilmesi ve yorumlanması projenin temel amaçları arasında.

Proje kapsamında İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı ile, İslam siyaset düşüncesini ele almanın imkânlarını irdelendi ve İslam siyaset düşüncesi özelindeki yöntemsel problemlerin çözüme kavuşturulması için istişareler gerçekleştirildi. Çalıştay sonrasında sunulan tebliğler Lütfi Sunar ve Özgür Kavak’ın editörlüğünde İslam Siyaset Düşüncesi - Adil Devlet, Erdemli Şehir, Mükellef İnsan başlığıyla Eylül 2018’de yayımlandı.

Projenin diğer bileşeni olarak İslam siyaset kültürüne ait mirasın telif ve tercüme ile akademik çalışmalarda kullanılabilir hâle getirilmesi hedeflenmekte. Hızır Murat Köse ve Özgür Kavak’ın yürütücülüğünde İbrahim Halil Ayten’in hazırladığı katalog çalışmasıyla Miladi 7. yüzyıl ve 20. yüzyıl arasında İslam siyaset düşüncesi kapsamında ortaya çıkan Türkiye kütüphanelerinde yazma olarak ya da elektronik ortamda bulunan Arapça, Türkçe ve Farsça 800’ü aşkın yazma eser kataloglandı.