İslam’a Hizmet Ödülü Prof. Dr. Haluk Dursun’a Verildi

Kerim Vakfı ve Türk Kadınları Kültür Derneği (Türkkad) tarafından bu yıl 17.si düzenlenen Dost İslam’a Hizmet Ödülleri bu yıl pandemi nedeniyle dijital platformlar üzerinden online gerçekleşti. Dil, din, mezhep, renk, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan seven İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumunun sene-i devriyesinde düzenlenen ödül töreni, bu yıl “Fetih” temasıyla yapıldı.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğumunun yıl dönümünde, O’nun sevgisini, idrak etmek amacıyla düzenlenen DOST İslâm’a Hizmet Ödülleri bu yıl, İslâm sanat ve kültürüne kalıcı hizmetler yapan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’a ve Dandara Eğitim Merkezi Kurucusu, İbnü’l Arabi Araştırmacısı Suad el-Hakîm’e verildi.

Geçen sene geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden, coğrafyayı vatan kılanların şuurunu taşıyarak, İslâm sanat ve kültürüne yaptığı kalıcı hizmetler nedeniyle ödüllendirilen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun adına ödülünü, kızı Nilay Dursun aldı. Dostluğun önemi ve anlamı üzerine konuşma yapan Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut, ödülü kızına takdim etti.

Yapmış oldukları çalışmalar ile İslâm’a hizmet eden Hz. Peygamber dostlarına vefâ göstermek amacıyla 2005 yılında Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Cemâlnur Sargut’un öncülüğünde başlatılan “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri, bugüne kadar yurtiçinden ve yurtdışından 34’ü aşkın akademisyen, sanatçı ve fikir adamına verilmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Kimdir?

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı yapan Haluk Dursun, Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğü sırasında ziyaretçiye kapalı olan bölümleri açmıştı. Süreli sergiler düzenlemiş, Topkapı Sarayı’nda “Saray Dersleri” tertip etmiş, Kutsal Emanetler Dairesinde geleneksel Ramazan etkinlikleri ile Muharrem ayı aşure programları, baklava alayları, musiki programları tertip ederek 'yaşayan müze' çalışmaları kapsamında saray geleneklerini yaşatmaya çalışmıştır. Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Tabii Üyeliği görevlerini üstlenmiş, Polis Akademisi'nde "Milli Güvenlik" dersi vermiş, "Şehir İnsan" projesini hazırlamış, yurt-içi ve yurt-dışında sayısız konferanslar vermenin yanı sıra birçok yazılı eser ortaya koymuştur.

Suad el-Hakim Kimdir?

Dandara Eğitim Vakfı Kurucusu, İbnü’l Arabi Araştırmacısı Suad el-Hakim, İslâm tefekkür dünyasına katmış olduğu şümûllü ve kalıcı değerler vesîlesiyle ödüllendiriliyor. Lübnan Üniversitesi, Sanat ve İnsan Bilimleri Fakültesi’nde, Felsefe bölümünü bitiren Suad el-Hakim, Üniversite eğitimi boyunca Batı felsefesine hayran kalır. Zihni entelektüel bilgiler kazandıkça, kalbi de manevi bilgiyle beslenir. İbnü’l-Arabî'nin entelektüel üretiminin, İslâmî ilimleri birbirine bağlayan bulmacanın eksik parçası olduğunu düşünür ve çalışmalarını bu alanda derinleştirir. 1996–2002 yılları arasında da El Makâsid’deki Yüksek İslam Araştırmaları Enstitüsünde, “Sufizm ve Sûfî Tarikatları” konusunda dersler verir. 2002–2004 yılları arasında Lübnan Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Merkezi, Komisyon Üyeliğini yürütür. "Felsefe ve Medeniyetler" konulu yeni müfredat oluşturan komitede, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ne katılır ve bu konuda ders kitabı hazırlanmasında görev alır. Dandara Eğitim Merkezi’ni kuran Suad el-Hakîm, bir dönem Lübnan Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Dekanı olarak görev yapar. Çok sayıda makalesi ve kitapları yayınlanmış ve İngilizce, Fransızca, Türkçe gibi birçok dile çevrilmiştir.

KERİM VAKFI Hakkında:

Kerim Vakfı Cemâlnur Sargut öncülüğünde halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören bir anlayışla 2013 yılında kurulmuştur. Vakfımız, İslâm’ın yaşam biçimlerinden biri olan tasavvufun günümüz sorunlarına bire bir cevap verebilen, insanı madden ve mânen sıhhate kavuşturan ahlâk anlayışını, insanlar arasındaki din, dil, ırk ve kültürel farklılıkları hoş gören eşsiz yaklaşımını anlamak ve tanıtmak için çalışmalarda bulunacaktır. Toplumun refah ve mutluluğunu artırmayı hedeflemiş, yüksek ahlâklı, devrin bilgisini hâiz ve tasavvufu yaşayarak öğreten aydın bir nesil yetişmesi için, ülkemizin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltici girişimlerde bulunacak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşlarla iş birlikleri geliştirecektir. Vakıf, eğitim, sağlık ve kültür temel alanlarında gerçekleştireceği faaliyetler ile toplumun her kesimine hizmet edebilmeyi hedeflemektedir.

www.kerimvakfi.org

TURKKAD Hakkında:

TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği, 1966 yılında Samiha Ayverdi öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ve kültürel varlığının korunması ve geliştirilmesine hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Genel Merkezi Ankara’da bulunan Derneğin Genel Başkanlığı Emine Bağlı tarafından yürütülmektedir. Dernek 50 yıla varan kurumsal geçmişine dayanarak İstanbul, Manisa, Isparta, Konya, Bursa, Adana ve Kütahya’da bulunan 7 şubesi ile kamu yararına kuruluşlar statüsünde Türkiye genelinde hizmetlerini sürdürmektedir. TÜRKKAD İstanbul Şubesi Başkanı Cemalnur Sargut’un girişimleriyle dernek tarafından North Carolina, Chapell Hill Üniversitesi ve Pekin Üniversitesinde İslam Araştırmaları Kürsüleri kurulmuştur. Dernek, yurt içi ve yurt dışında Tasavvuf alanındaki akademik düzeyde eğitim faaliyetlerini, uluslararası sempozyumlar ve eğitim girişimleri ile desteklemeyi sürdürmektedir.

